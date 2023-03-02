“المستقلة للانتخاب” تنشر جداول الناخبين المحدّثة حسب مكان الإقامة

نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني جداول الناخبين المحدّثة حسب مكان الإقامة، وذلك تطبيقاً لقانون الانتخاب.

وينص القانون على أنه ولغايات أية انتخابات نيابية عامة تُجرى بعد نفاذ أحكام القانون، تُعدّ الهيئة وبالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية جداول الناخبين بالاستناد إلى مكان الإقامة الدائم للناخب، وأنه على الهيئة تحديث جداول الناخبين بأي إجراءات تراها مناسبة بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية في بداية شهريّ كانون الثاني وتموز من كل سنة.

وأكدت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، أن مكان الإقامة الحالي والمنشور على الموقع الإلكتروني حسب قيود دائرة الأحوال المدنية والجوازات هو مكان الاقتراع الوحيد للناخب في أي انتخابات نيابية قادمة وفق قانون الانتخاب لعام 2022.

ودعت الهيئة الناخبين والناخبات إلى الاستعلام عن مكان إقامتهم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وفق الرابط المرفق، وفي حال الرغبة بتعديل بياناتهم أو تحديث مكان الإقامة أو تغييره مراجعة دائرة الأحوال المدنية والجوازات لتثبيت مكان الإقامة مع تقديم الأوراق الثبوتية بذلك.

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