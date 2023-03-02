السؤال الذى لم يُطرح !؟

هرتسوغ يحذّر من الوقوع في هاوية رهيبة.. ثورة ضد حكومة نتنياهو، والمتظاهرون يحاصرون زوجته في صالون حلاقة للنساء
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