أحدث ظهور للنجمة منة شلبي منذ ضبط مخدرات في حقائبها

بانتظار لقاء الاسد.. وفد من "حماس" يصل دمشق ويلتقي قيادات سورية وفلسطينية لبحث مواجهة التطرف الصهيوني
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