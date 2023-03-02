أحدث ظهور للنجمة منة شلبي منذ ضبط مخدرات في حقائبها

فاجأت النجمة المصرية، منة شلبي، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالترويج لمسلسلها المرتقب عرضه خلال شهر رمضان القادم، والذي يحمل اسم “تغيير جو”، وذلك في أحدث منشوراتها على السوشال ميديا، منذ أزمة المخدرات والحكم بحبسها سنة مع إيقاف التنفيذ.

فقد نشرت الفنانة المصرية الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل على مختلف حساباتها الرسمية في فيسبوك وإنستغرام وتويتر، وكتبت معلقة عليه: “بسم الله توكلنا على الله، يا مسهل يارب، تغيير جو رمضان 2023”.

وظهرت منة شلبي في البوستر الخاص بالمسلسل تقف داخل متاهة لا نهاية أو بداية لها، معبرة عن حالتها داخل العمل، وفي بوستر آخر نشرته عبر إنستغرام، كانت تقف مقابل بطلي العمل النجم الأردني أياد نصّار، والنجمة المصرية ميرفت أمين.

وتدور أحداث “تغيير جو” في إطار اجتماعي تشويقي حول “شريفة” التي تعاني عدة أزمات، منها معاناة والدتها من إدمان المهدئات والكحول. فيما يقدّم إياد نصار شخصية دكتور جامعي تجمعه علاقة مع منة شلبي، وتقدم ميرفت أمين دور خالة منة شلبي واسمها زوزو.

ومسلسل “تغيير جو” من بطولة منة شلبي، وإياد نصار، وميرفت أمين، وأحمد مالك، وشيرين، وماجدة زكي، وسيناريو وحوار: منى الشيمي ومحمد مجدي أمين، وإخراج مريم أبو عوف.

يذكر أن آخر أعمال منة شلبي الدرامية، كان مسلسل “الجريمة”، الذي شاركت فيه إلى جانب كل من أحمد عز، ماجد الكدواني، سيد رجب، محمد جمعة، رياض الخولي، تأليف وإخراج شريف عرفة.

وكانت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي، قد ألقت القبض على منة شلبي (40) سنة، أثناء عودتها من السفر وبحوزتها كمية من المواد المخدرة نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

وقد أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بمعاقبة شلبي بالحبس لمدة عام وغرامة تقدر بـ 10 آلاف جنيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات في التهمة المنسوبة إليها، وهي حيازة المخدرات بهدف التعاطي.

ومنذ تلك الأزمة، اختفت منة شلبي عن مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تشارك متابعيها عبر أي من حساباتها التي تنشط باستخدامها طيلة هذه الفترة.