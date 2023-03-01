ليس للاستحمار من حلّ سوى المزيد منه!

قناة عبرية تكشف عن اعتقال مقدسي بتهمة التخطيط لاغتيال بن غفير اثناء تواجده في الاقصى خلال شهر رمضان وخطف جثته
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جرينتش+2 03:36
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