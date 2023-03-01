قناة عبرية تكشف عن اعتقال مقدسي بتهمة التخطيط لاغتيال بن غفير اثناء تواجده في الاقصى خلال شهر رمضان وخطف جثته

القدس – اعتقلت الوحدة المركزية في الشرطة الإسرائيلية بمنطقة القدس المحتلة، بالتعاون مع جهاز الشاباك، فلسطينيًا من سكان شرقي المدينة، بزعم التخطيط لاغتيال ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتامار بن غفير خلال شهر رمضان المبارك.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن الشاب اعتقل منذ أسابيع قليلة ويجري التحقيق معه، مشيرةً إلى أنه كان يجمع معلومات استخباراتية عن الوزير وتحركاته، وخطط لسرقة لوحة ترخيص مركبة للشرطة حتى يتمكن الاقتراب من موكب بن غفير.

وكان التركيز على أن ينفذ العملية أثناء تواجد بن غفير في محيط المسجد الأقصى.

وادعت الشرطة الإسرائيلية، أن المعتقل كان قد التقى بعناصر وصفتها بـ “الإرهابية” في دولة مجاورة، وتلقى منهم أموالًا تساعده في تنفيذ العملية، إلى جانب نقل أموال إلى عوائل أسرى.

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فإن المعتقل قد خطط أيضًا لخطف جثة بن غفير أو مستوطن آخر والمساومة عليها.

وأشارت إلى أنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضده خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبه، أصدر مكتب إيتمار بن غفير، بيانا عقب فيه على اعتقال أجهزة الأمن ، شابا مقدسيا بزعم التخطيط لاغتيال بن غفير.

وذكر البيان الذي نشرته وسائل إعلام عبرية، أن عملية الاعتقال نفذت “قبل عدة أسابيع”، بالتعاون بين جهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة الاحتلال في القدس”، وزعم أن الشاب المعتقل “جمع معلومات استخبارية عن الوزير بن غفير وأنماط تحركاته”.

وأضاف أنه “يتضح من التحقيقات أن المشتبه به التقى بعناصر “إرهابية” من دولة مجاورة، وتلقى منهم أموالاً لمساعدته في تنفيذ العملية، وتحويل أموال إلى عائلات أسرى” فلسطينيين في سجون الاحتلال، حسب زعمه.

وادعى أن الشاب الفلسطيني المعتقل “خطط لسرقة لوحة ترخيص خاصة بسيارات الشرطة، ليتمكن من الاقتراب من موكب الوزير (بن غفير) ومهاجمته في منطقة جبل الهيكل”، في إشارة إلى الحرم القدسي في البلدة القديمة.

وزعم مكتب بن غفير أن التحقيق أظهر أن “الشاب المقدسي كان ينوي تنفيذ هجوم آخر بعد الاعتداء على بن غفير، حيث كان ينوي خطف جثة من أجل التفاوض والمساومة”.

وصدر البيان في أعقاب التقرير الذي أوردته القناة 13 العبرية، قالت فيه إن “الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شابا مقدسيا بزعم تخطيطه لاستهداف وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، خلال شهر رمضان”.

وفقا للتقرير، فإن النيابة العامة الإسرائيلية تعتزم تقديم لائحة اتهام، الأسبوع المقبل، بحق الشاب المقدسي، وذكرت أنه عاد مؤخرا من الخارج، حيث التقى “عميلا أجنبيا”، وتلقى تمويلا لـ”تنفيذ عمليات ضد الاحتلال خلال رمضان”.

وزعم التقرير أن الشاب المعتقل “اعترف خلال التحقيقات أنه خطط لاغتيال بن غفير، وتحصل على لوحة ترخيص حمراء (خاصة بمركبات الشرطة) وكان ينوي الاقتراب من موكب بن غفير خلال رمضان واستهدافه في محيط البلدة القديمة في القدس”.