عدد طلبات التوظيف لدى ديوان الخدمة المدنية يبلغ 486 ألفاً

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، إن مؤشرات مخزون طلبات التوظيف لدى الديوان “تدق ناقوس الخطر”، وتشير إلى “اتساع الفجوة” بين مخرجات التعليم العالي وحاجات سوق العمل.

وأضاف، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء لإطلاق الكشف التنافسي الأساسي لعام 2023، إن عدد طلبات التوظيف التراكمية لهذا العام قد بلغ 486 ألفا بنسبة زيادة 6.7%.

وأكد الناصر إن على الشباب استغلال فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص بدلا من انتظار الوظيفة العامة، نظرا لمحدوديتها مقارنة بحجم الخريجين السنوي.

وأضاف أن فرص العمل المتاحة في السوق المحلي تعادل أو تزيد عن حجم المتعطلين عن العمل، مشيرا إلى أن “72% من مخزون الديوان من طلبات التوظيف هو للإناث و28% للذكور”.

وأوضح الناصر أن “الديوان استقبل أكثر من 37 ألف طلب توظيف جديد ما يشكل نصف الحجم السنوي لخريجي البكالوريوس والدبلوم”.

وأطلق ديوان الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، الكشف التنافسي الأساسي لعام 2023، الذي سيتم اعتماده في تعبئة شواغر الأجهزة الحكومية للعام الحالي.

ويأتي إطلاق الكشف التنافسي الأساسي لعام 2023 استنادا لأحكام المادة (8) من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها،

في 12 شباط/فبراير 2023، نشر ديوان الخدمة المدنية، كشفا تنافسيا تجريبيا لعام 2023 عبر موقعه الإلكتروني، تمهيدا لإصدار الكشف التنافسي الأساسي الذي سيعتمد لملء شواغر الأجهزة الحكومية للعام الحالي.