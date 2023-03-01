القائمة الكاملة باسماء ضباط الامن العام المشمولين بحركة التنقلات

قرر مدير الامن العام، اللواء عبيد الله المعايطة، اجراء حركة تنقلات بين مرتبات الامن العام.

وقد شملت قائمة التنقلات رتبة مقدم ورائد ونقيب وملازم في مختلف وحدات ومديريات الامن العام.

وتاليا أسماء الضباط المشمولين بهذه التنقلات:

-مقدم إدارة أحمد طالب محمد من إدارة عمليات حفظ السلام إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.

-رائد إدارة يزيد محمد حمد من ديوان مديرية الأمن العام إلى قيادة أمن إقليم الوسط

-رائد شرطة حمزة فوزي عبد الرحيم من إدارة حماية الأسرة والأحداث إلى قيادة أمن إقليم الشمال

-رائد شرطة بلال غازي سليم من قيادة أمن إقليم الجنوب إلى قيادة أمن إقليم الوسط

-رائد شرطة أيمن علي محمد من قيادة أمن إقليم الشمال إلى إدارة حماية الأسرة والأحداث

-رائد شرطة بهاء محمد عبدالله من إدارة السير إلى قيادة شرطة البادية الملكية

-رائد شرطة حسام عدنان عبد الكريم من مديرية التدريب إلى قيادة أمن إقليم الوسط

-رائد شرطة محمد عبد المجيد فلاح من قيادة أمن إقليم الوسط إلى مديرية العمليات والسيطرة

-نقيب شرطة عمار أحمد علي من ديوان مديرية الأمن العام إلى قيادة أمن إقليم العاصمة

– نقيب شرطة معتز عادل مصطفى من قيادة أمن إقليم الجنوب إلى قيادة أمن إقليم الوسط

-نقيب شرطة بلال غازي عبد الرحمن من ديوان مديرية الأمن العام إلى قيادة أمن إقليم الشمال

-نقيب شرطة أيمن صبحي صالح من إدارة البحث الجنائي إلى قيادة أمن إقليم الشمال

-نقيب شرطة إياد فلاح محمد من إدارة الشرطة السياحية إلى الإدارة الملكية لحماية البيئة.

-نقيب شرطة ردينة لويس عوده من مكتب المفتش العام إلى قيادة الشرطة النسائية وتلحق بالإدارة الملكية لحماية البيئة.

-نقيب إدارة إبراهيم محمد سليمان من ديوان مديرية الأمن العام إلى قوات الدرك

-نقيب عمليات أحمد أمين علي من إدارة مركز الإصلاح والتأهيل إلى قيادة أمن إقليم الوسط

-نقيب شرطة عبد الإله خليل محمد من الإدارة الملكية لحماية البيئة إلى إدارة الشرطة السياحية

-نقيب شرطة جعفر محمد علي من الأمن الوقائي إلى إدارة الشرطة السياحية.

-نقيب مبرمج جعفر محمد محمود من الأمن الوقائي إلى الدفاع المدني

-نقيب درك صالح محمد خلف من الأمن الوقائي إلى قوات الدرك

-ملازم أول مترجم لغة إنجليزية علاء حنا يوسف من ديوان مديرية الأمن العام إلى إدارة عمليات حفظ السلام

-ملازم أول شرطة محمد عطا علي من الأمن الوقائي إلى قيادة أمن إقليم الوسط

-ملازم أول شرطة عواد شهوان حمدان من الإدارة الملكية لحماية البيئة إلى إدارة الشرطة السياحية.

-ملازم أول شرطة رامي خميس علي من إدارة الدوريات الخارجية إلى قيادة أمن إقليم الشمال.

-ملازم أول شرطة فؤاد زعل سليمان من إدارة مركز الإصلاح والتأهيل إلى إدارة الدوريات الخارجية.

-ملازم أول عمليات راجح سلامة منيزل من قيادة أمن إقليم الشمال إلى الإدارة الملكية لحماية البيئة.

-ملازم أول سيطرة إبراهيم علي مجلي من إدارة الدوريات الخارجية إلى قيادة أمن إقليم الشمال.

-ملازم أول إدارة إيناس عطية مفضي من قيادة الشرطة النسائية، وينهى إلحاقها بإدارة الشرطة النسائية وتلتحق بالإدارة الملكية لحماية البيئة.

-ملازم أول شرطة مصطفى إبراهيم محمود من ديوان مديرية الأمن العام إلى مديرية العمليات والسيطرة.

-ملام أول شرطة رمزي رجاء صالح من قيادة أمن إقليم الشمال إلى قيادة أمن إقليم العاصمة .

-ملازم أول شرطة شادن عبد اللطيف محمد سليم من قيادة أمن إقليم الشمال إلى مديرية العمليات والسيطرة / معسكر مديرية الأمن العام.

-ملازم أول شرطة حمزة محمد عبد من قيادة أمن إقليم العاصمة إلى إدارة مركز الإصلاح والتأهيل

-ملازم أول شرطة أحمد زياد حسين من قيادة أمن إقليم الوسط إلى قيادة أمن إقليم العاصمة

-ملازم أول شرطة محمد مصطفى دعمس من إدارة الشرطة السياحية إلى الإدارة الملكية لحماية البيئة.

-ملازم أول إدارة باسل محمد إسماعيل من إدارة أمن الجسور إلى قيادة أمن إقليم العاصمة

-ملازم أول شرطة خلدون حسين محمد من إدارة مركز الإصلاح والتأهيل إلى قيادة أمن إقليم الشمال.

-ملازم أول مترجم لغة إنجليزية محمد بدر الدين داوود من ديوان مديرية الأمن العام إلى قيادة أمن إقليم الوسط.

-ملازم أول إدارة داهود سليمان بشير من ديوان مديرية الأمن العام إلى قوات الدرك

-ملازم أول شرطة عبدالله عادل صبح من قيادة أمن إقليم الشمال إلى مديرية الإسناد اللوجستي.

-ملازم أول إدارة موسى شاهر ارحيل من قيادة أمن إقليم الوسط إلى مديرية الإسناد اللوجستي.

-ملازم أول شرطة فارس خالد يوسف من قيادة أمن إقليم الشمال إلى قيادة أمن إقليم العاصمة.

-ملازم ثاني شرطة أحمد عبدالله محمد من قيادة أمن إقليم العاصمة إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

-ملازم ثاني شرطة أحمد مصطفى محمد من قيادة أمن إقليم الوسط إلى إدارة المعلومات الجنائية.

-ملازم ثاني إدارة معاوية أحمد عقيل من إدارة حماية الأسرة والأحداث إلى الأمن الوقائي.

-ملازم ثاني تدقيق وإدخال بيانات فالح إبراهيم عقلة من قوات الدرك إلى إدارة الاستراتيجية الأمنية.

-ملازم ثاني شرطة شادي هاني عبدالله من الأمن الوقائي إلى قيادة أمن إقليم الوسط

-ملازم ثاني شرطة بلال راضي عبد الهادي من قيادة أمن إقليم الجنوب إلى قيادة أمن إقليم الوسط

-ملازم ثاني شرطة فراس خالد محمد من قيادة أمن إقليم العاصمة إلى إدارة الإقامة والحدود

-ملازم ثاني شرطة علي أحمد علي من قيادة أمن إقليم الشمال إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل