السبت المقبل اول فعالياتها.. تأسيس حملة (أوقفوا الحصار) عن سوريا

تضامنا مع الشعب السوري الذي يعاني من الإجراءات أحادية الجانب المفروضة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، تم تأسيس حملة (أوقفوا الحصار) بالتعاون بين مجموعة من الهيئات والنشطاء في العالم العربي، أوروبا، وأمريكا الشمالية، فالشعب السوري يعاني بسبب هذه العقوبات من نقص حاد في المحروقات، الكهرباء، المياه، وحتى الطعام.

بعد الزلزال كانت هناك صعوبات كبيرة في عمليات الإغاثة، الأمر الذي أخر الوصول للناجين تحت الأنقاض، في بلد عانى كثيرا من الحرب والعقوبات والحصار.

حملة أوقفوا الحصار تطلق أول فعالياتها السبت القادم (4 آذار 2023)، في سلسلة وقفات متزامنة في كل من: الأردن، فلسطين، مصر، اليمن، تونس، كندا، المغرب، لبنان، الجزائر، بريطانيا، سلوفاكيا، ايرلندا، وألمانيا.

يوم السبت القادم ستكون الوقفة الأولى وسيعقبها العديد من الأنشطة، ومن المتوقع أن تتوسع الحملة في العديد من الدول في الفعاليات القادمة.

للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل معنا

الايميل: [email protected]

فيسبوك: https://www.facebook.com/endthesiege

تويتر: @endthesiege2023