ارتفاع الحرارة اليوم الاربعاء وغدا، وانخفاضها الجمعة والسبت

عمان – تسجل درجات الحرارة العظمى، اليوم الأربعاء، أعلى من المعدلات الاعتيادية بنحو 7-8 درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع آخر على الحرارة، لتصبح الأجواء دافئة بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتنخفض درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت، لتصبح الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 – 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 10، وفي مرتفعات الشراة 21 – 11، وفي مناطق البادية 25 – 12، وفي مناطق السهول 24 – 12، وفي الأغوار الشمالية 31 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 18، وفي البحر الميت 32 – 18، وفي خليج العقبة 33 – 19 درجة مئوية.

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