إغلاق 81 صفحة ومجموعة تنتحل اسم وزارة التنمية وصندوق المعونة

أغلقت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، 81 صفحة ومجموعة مزورة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تنتحل اسم الوزارة والصندوق وبرنامج الدعم النقدي الموحد.

وقال ضابط ارتباط مديرية الأمن العام/وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الوزارة والصندوق، النقيب المهندس حسين العفيف، لوكالة (بترا)، اليوم الأربعاء، إن أغلب الصفحات المزورة يتم إنشاؤها باسم صندوق المعونة أو باسم الدعم النقدي الموحد، وأن هدف تلك الصفحات والمجموعات هو الاحتيال على المواطنين ومنتفعي صندوق المعونة، بهدف الحصول على أموالهم بحجة التسجيل للحصول على المعونة من خلال روابط وهمية تقوم بخصم مبلغ مالي من رصيد الهاتف وتحويل المبلغ للخارج.

وذكر العفيف، أنه تم تحويل المتهمين إلى القضاء بتهم انتحال صفة الوزارة والصندوق، إضافة لتهمة الاحتيال على المواطنين، مشيرًا إلى إن معظم الصفحات والمجموعات التي تم إغلاقها مصدرها من خارج الأردن، وأنه تم ضبط منشئي الصفحات الذين يتواجدون داخل المملكة.

وأوضح العفيف، أن تلك الروابط تقوم على تحويل المبالغ المالية من المحافظ الإلكترونية إلى محافظ المحتالين، كما يقوم المواطنون بتزويد الصفحات المزورة بصور عن هويتهم المدنية وجواز السفر وهي أخطر ما يتم التعامل معه في الوقت الحالي، حيث يقوم المحتالون بفتح حسابات بنكية إلكترونية بأسماء المواطنين وسحب مبالغ مالية منها، وسحب خطوط هاتف باسمهم.

وذكر العفيف، أن من الطرق الحديثة للاحتيال على المواطنين، بطلب المحتال من المواطن إنشاء محفظة باسم المواطن ووضع مبلغ نقدي فيها، ثم يقوم المواطن بإرسال هويته ورقم هاتفه للمحتال الذي يدخل على نظام المحفظة ويقوم بتغيير الرقم السري والهاتف لأنه يملك معلومات المواطن ويقوم بسحب المبلغ النقدي المتواجد في المحفظة.

ودعا العفيف المواطنين إلى عدم التعامل مع الصفحات والمجموعات التي تنتحل صفة وزارة التنمية وصندوق المعونة، وعدم إرسال صور الهوية المدنية وجواز السفر لتلك الصفحات والمجموعات، حتى لا يقعوا ضحية الاحتيال.

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