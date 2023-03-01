إخماد حريق شب في مستودعات قرب السوق المركزي بعمان

أخمدت الفرق المتخصصة والعاملة في مديرية شرق عمان حريقا شب في 6 مستودعات متلاصقة تحتوي على بكس بولسترين وطبليات خشب في منطقة الجويدة بالقرب من السوق المركزي بمحافظة العاصمة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الفرق المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع شرق عمان وبإسناد من مديريات دفاع مدني غرب عمان ووسط عمان ومادبا وشرطة شرق عمان وقوات الدرك وأمانة عمان الكبرى، استطاعت وبسرعة عالية، إخماد الحريق.

وبين الناطق الإعلامي أن الفرق التي شاركت بعمليات إخماد الحريق تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره للمستودعات المجاورة، موضحا أن الحريق لم ينتج عنه أي إصابات بالأرواح، في حين تم فتح تحقيق لمعرفة أسبابه.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة