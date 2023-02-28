وزارة المياه: تخزين السدود يبلغ 40,5 % من طاقتها التخزينية

اعلنت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن، إن حجم التخزين الكلي في السدود، حتى صباح اليوم الثلاثاء بلغ 114 مليون متر مكعب، بنسبة 40,5 بالمئة من طاقتها التخزينية الكلية البالغة 280,7 مليون متر مكعب.

وأوضحت السلطة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن التخزين في سد الوحدة يبلغ 13 مليون م3 بنسبة 12,5بالمئة، وادي العرب 8 ملايين م3 بنسبة 47 بالمئة ، زقلاب (شرحبيل ) 1,480 مليون م3 بنسبة 37 بالمئة، كفرنجة 2,5 مليون م3 بنسبة 32 بالمئة، سد الملك طلال 45 مليون م3 بنسبة 67,5 بالمئة، وسد وادي شعيب 1,254 مليون م3 بنسبة مئة بالمئة.

وبلغ التخزين في سد الكفرين 5,253 مليون م3 بنسبة 62 بالمئة، زرقاء ماعين 650 الف م3 بنسبة 32,5 بالمئة، الوالة 8,8 مليون م3 بنسبة 35 بالمئة، الموجب 22 مليون م3 بنسبة 89,5 بالمئة، التنور 4,6 مليون م3 بنسبة 32 بالمئة، اللجون 187,9 الف م3 بنسبة 18,7 بالمئة، وسد الكرك 182 الف م3 بنسبة 9 بالمئة.

وبينت ان مخزون السدود الحالية تستخدم في تزويد بعض المرافق والزراعات والصناعات، إضافة الى تغذية المياه الجوفية، وهو ما يؤشر على تراجع بعض مخازين هذه السدود .

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