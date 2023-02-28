قناه 13 العبرية تكشف عن حادث مقتل 5 جنود إسرائيليين عام 1992، خلال تدربهم على عملية لاغتيال الرئيس صدام حسين

كشف القناة الاسرائيلية “13”، مساء امس الاثنين، تفاصيل سرية عن حادث مقتل خمسة جنود إسرائيليين في عام 1992 خلال تدربهم على عملية لاغتيال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وبحسب التفاصيل الواردة في التقرير، فإن الواقعة التي يطلق عليها “حادث تسئاليم” ووقعت عام 1992،قد جاءت بعد تعليمات صادرة عن رئيس هيئة الأركان في حينه، ايهود باراك بأن تتدرب دورية لهيئة الأركان المشتركة على تنفيذ عملية اغتيال للرئيس العراقي صدام حسين، أطلق عليها اسم “الشيخ عتيد”،

وقد عارض هذه العملية رئيس جهاز الاستخبارات في حينه اوري شاجي الذي كان يرأس الوحدة الخاصة، وعارضها ايضا قائد الوحدة نفسه المقدم دورون افيتال، حيث قال إن احتمالات نجاح العملية ضئيل جدا وتعرض حياة المقاتلين للخطر.

يومذاك عين ايهود باراك الجنرال عميرام ليفي، قائد دورية هيئة الأركان السابق، بمنصب “مسؤول خاص” عن العملية، ووفقا لخطة العملية ، كان من المفترض أن تطير هذه القوة الى العراق باستخدام مروحيتين لسلاح الجو الإسرائيلي، والتحرك الى موقع العملية باستخدام سيارتي جيب تجاه موقع العملية، وهناك يتم الانقسام الى فريقين: فريق تمويه على بعد مئات الأمتار من هدف الاغتيال، وفريق ثانٍ على بعد 12 كيلومتر منه، وهو المسؤول عن تنفيذ إطلاق صواريخ “تموز”.

وفي تاريخ 5 تشرين ثاني/نوفمبر 1992، أجري تدريب يحاكي العملية المفترضة في العراق، أشرف عليه الجنرال لفين مع مسؤولين آخرين، ووقع خلاله الحادث الساعة 06:10 حيث كان من المفترض أن يكون في الجزء الأول من التدريب والذي عرف بالـ”الجاف” عدم استخدام نيران حيه، لكن الطاقم المسؤول عن إطلاق النار قام عن طريق الخطأ بإطلاق صواريخ من طراز “تموز” تجاه مجموعة من الجنود الذين قاموا بمحاكاة حاشية الرئيس صدام حسين. وكان من المفترض أن يتم إطلاق هذه الصواريخ في الجزء الثاني و”الرطب” للتدريب، والذي خُطط إجراؤه والمنطقة خالية.

وقد اتضح من التحقيقات أن الأزرار المسؤولة عن إطلاق الصاروخين في التدريب “الجاف” والتدريب الرطب ” متشابهة، وهو ما بلبل الجنود، حيث أسفر هذا الحادث عن مقتل خمسة جنود،

وفي أعقاب الحادث اعترفت اسرائيل بشكل رسمي بوجود دورية هيئة أركان، واقيمت لجنة خاصة للتحقيق في الحادث وتمت محاكمة ضابطين من الوحدة العسكرية.