تخفيض أسعار الديزل وتثبيت أسعار الكاز والبنزين بنوعيه

"شعبنا موحّد في مواجه الفاشية".. عرب 48 ينظمون مظاهرة حاشدة في سخنين للتنديد باعتداءات المستوطنين في الضفة
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