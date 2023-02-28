قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية، تخفيض أسعار الديزل وتثبيت أسعار الكاز والبنزين بنوعيه (90 و95) للفترة من 1-31 آذار المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهري اليوم الثلاثاء، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 آذار المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر شباط ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الثاني الماضي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية صعوداً وهبوطاً على جميع المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر مادة الديزل بمقدار 10 فلسات، ليصبح سعر بيع الديزل في شهر آذار 810 فلسات للتر بدلاً من 820 فلسا للتر ، وثبات سعر مادة البنزين بنوعيه (90 و95) عند 945 فلسا للتر للبنزين (90) و 1185 فلسا للتر للبنزين (95).

كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر آذار المقبل عند سعر 620 فلسا للتر، استناداً إلى التوجيهات الملكية السامية، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للإسطوانة.

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