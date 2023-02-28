قناه 13 العبرية تكشف عن حادث مقتل 5 جنود إسرائيليين عام 1992، خلال تدربهم على عملية لاغتيال الرئيس صدام حسين
أهم العناوين
جرينتش+2 12:36
تحديد سقوف سعرية لأية سلعة ترتفع أسعارها بشكل عير مبرر
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني