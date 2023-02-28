القبض على مطلوبين احدهما محكوم بالسجن 20 عاما

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريقا تحقيقياً من إدارة البحث الجنائي تابع رصد وجمع المعلومات عن محكوم بـ 20 عاما، وبحقه 7 طلبات أخرى بقضايا الشروع بالقتل والإيذاء وإطلاق العيارات النارية، ليتمكن اليوم من تحديد مكان وجوده في إحدى مناطق البادية الوسطى.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ الفريق الخاص التابع لإدارة البحث الجنائي داهم المكان وتمكن من إلقاء القبض على ذلك الشخص، وبتفتيش مكان وجوده عُثر على سلاحين ناريين وكمية من المخدرات وضُبط برفقته شخص آخر تبين أنه مطلوب لإدارة مكافحة المخدرات، وبوشرت التحقيقات معهما؛ تمهيدا لإحالتهما لمصادر طلباتهما.

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