أجواء ربيعية دافئة بأغلب المناطق اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة

عمان – يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في المرتفعات الجبلية العالية، ودافئة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الأربعاء، ارتفاع طفيف اخر على الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ودافئة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، بشكل طفيف، لتصبح الأجواء دافئة بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا قد تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء يوم الجمعة، دافئة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 24 – 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 22 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 19 – 9، وفي مرتفعات الشراة 21 – 7، وفي مناطق البادية 25 – 10، وفي مناطق السهول 24 – 11، وفي الأغوار الشمالية 29 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 15، وفي البحر الميت 30 – 15، وفي خليج العقبة 31 – 16 درجة مئوية.

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