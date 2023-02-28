أجواء ربيعية دافئة بأغلب المناطق اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة

قناه 13 العبرية تكشف عن حادث مقتل 5 جنود إسرائيليين عام 1992، خلال تدربهم على عملية لاغتيال الرئيس صدام حسين
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