سلطات الاحتلال تغلق جسر الملك حسين بعد عملية بأريحا

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، معبر الكرامة الحدودي (الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين) الرابط بين الأردن والضفة، أمام المغادرين بعد عملية أريحا.

كما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، إجراءاتها العسكرية جنوب أريحا.

واحتشدت قوات الاحتلال عند مفترق البحر الميت، جنوب أريحا، وسط تواجد مركبات إسعاف إسرائيلية، ونصبت حاجزا عسكريا في المكان.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة في أجواء المنطقة الجنوبية من مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، وسط إغلاق الحاجز الشرقي قرب معبر الكرامة المؤدي للمدينة، وتفتيش مركبات الفلسطينيين.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، تفاصيل 3 عمليات إطلاق نار متتابعة في أريحا.

وقالت القناة 12 العبرية، إن الحادث بدأ عند مفترق “بيت هعرفا”، حيث أطلق مسلحون النار على مستوطن كان يقود سيارة وأصيب بجروح حرجة جدا، وانسحبوا من المكان.

وأضافت أن المنفذين تابعوا طريقهم وأطلقوا النار على سيارة أخرى كانت تقل مستوطنين، لكن الرصاصات أصابات السيارة فقط.

وأوضحت أن المنفذين واصلوا طريقهم وأطلقوا النار على سيارة ثالثة، ثم خرجوا من سيارتهم وأشعلوا النار فيها وانسحبوا سيرا على الأقدام.