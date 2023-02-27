مقتل شخص جراء الزلزال الجديد في شرق تركيا اليوم الاثنين

قتل شخص واحد على الأقل جراء الزلزال الجديد الذي وقع شرق تركيا، اليوم الاثنين، فيما تعرض عشرات الأشخاص الآخرين لإصابات، حسبما أعلن رئيس إدارة الطوارئ والكوارث التركية (أفاد).

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان أوردته وكالة أنباء “الأناضول”، إن الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية شرقي تركيا، وقع عند الساعة 12:04 بالتوقيت المحلي (09:04 بتوقيت غرينتش).

وأضافت “أفاد” أن الزلزال وقع على عمق 6.96 كيلومترات تحت سطح الأرض، ومركزه بمنطقة “يشيل يورت”.

وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أفاد الاثنين، بأن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب شرق تركيا.

يأتي ذلك في ظل موجات الهزات الأرضية التي تضرب تركيا وسوريا منذ 6 فبراير، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وفقا لأحدث الأرقام.