مصرع مستوطن يهودي في عملية إطلاق نار بمنطقة الأغوار قرب أريحا مساء اليوم الاثنين، وانسحاب المنفذين/ فيديو
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جرينتش+2 11:34
مقتل شخص جراء الزلزال الجديد في شرق تركيا اليوم الاثنين
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