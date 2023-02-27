تسيير 7 شاحنات محملة بمستلزمات إغاثية وطبية إلى سوريا

سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الاثنين، قافلة مساعدات برية مكونة من 7 شاحنات محملة بمستلزمات إغاثية وطبية لإيصالها للمتضررين من الزلازل، تم تسليمها لوكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا، من خلال نظام النقل التبادلي في مركز الحدود الأردنية السورية (جابر – نصيب).

يأتي ذلك استمراراً لتقديم المساعدة للأشقاء في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية جراء الزلازل الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

كما سلمت الشركة الأردنية السويدية للأدوية “جوسوي”، الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أدوية بقيمة 700 ألف دولار لصالح المتضررين من الزلزال في سوريا.

وقال مدير عام الشركة علي شاهين، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن التبرع جاء استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لمساعدة الشعب السوري الشقيق على تجاوز آثار الزلزال وما خلفه من معاناة إنسانية وصحية.

وأشاد بالدور الذي تقوم به الهيئة في إيصال المساعدات، وبالتنسيق القائم مع نقابة الصيادلة في تحديد الأدوية التي يحتاجها المتضررون من الزلزال.

وأكد أن هذا التبرع يأتي في إطار المسؤولية الوطنية للشركة تجاه الأشقاء السوريين للتخفيف من معاناتهم.

يذكر أن الأدوية اشتملت على مضادات حيوية وخافضات حرارة وعلاجات لأمراض مزمنة.