مصرع مستوطن يهودي في عملية إطلاق نار بمنطقة الأغوار قرب أريحا مساء اليوم الاثنين، وانسحاب المنفذين/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 11:34
تسيير 7 شاحنات محملة بمستلزمات إغاثية وطبية إلى سوريا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني