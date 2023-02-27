ارتفاع درجات الحرارةاليوم الاثنين وحتى الخميس

عمان – تسجل درجات الحرارة، اليوم الاثنين، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 6-7 درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، ولاسيما في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ودافئة نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

كما يطرأ يوم الأربعاء، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية، ودافئة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، لتصبح الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، ودافئة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 – 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 20 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 19 – 8، وفي مرتفعات الشراة 18 – 6، وفي مناطق البادية 25 – 9، وفي مناطق السهول 23 – 10، وفي الأغوار الشمالية 26 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 16، وفي البحر الميت 27 – 15، وفي خليج العقبة 28 – 14 درجة مئوية.

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