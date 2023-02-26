مقتل مستوطنينن ظهر اليوم الأحد، جراء تعرضهما لإطلاق نار من قبل مقاوم فلسطيني شجاع قرب بلدة حوارة في نابلس

قتل مستوطنان، احدهما جندي، ظهر الأحد، جراء تعرضهما لإطلاق نار من قبل مقاوم فلسطيني قرب بلدة حوارة في نابلس.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن المصابين هما شقيقان لفظا أنفاسهما الأخيرة خلال نقلهما للعلاج.

وأشارت إلى أن شابا فلسطينيا قد نفذ العملية بإطلاق النار على مركبة كانا على متنها.

وذكرت أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تلاحق منفذ العملية.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن قوات الاحتلال أغلقت عدة حواجز منها حوارة ودير شرف في محيط المنطقة.

وفي التفاصيل، قتل مستوطنان صهيونيان، ظهر اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار بطولية نفذها شاب فلسطيني استهدفت مركبة صهيونية، خلال مرورها عبر شارع حوارة الرئيسي، وسط بلدة حوارة، جنوبي مدينة نابلس.

وقالت منظمة “إنقاذ بلا حدود” العبرية، إن مركبة تابعة للمستوطنين تعرضت لإطلاق نار في وسط بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس.

وأظهرت فيديوهات وصور تناقلها نشطاء وصحفيون فلسطينيون، إصابة مستوطنين اثنين بالرصاص، ومحاولة مسعف إسرائيلي “إنعاش” أحدهما.

وأشار شهود العيان، إلى أن فلسطينيًا أطلق النار على مركبة المستوطنين وسط حوارة، وأصاب من بداخلها إصابة مباشرة؛ قبل أن ينسحب من المكان.

وقد كشفت معلومات جديدة عن مصرع هذين الشقيقين اللذين تعرضا لعملية إطلاق نار عند حاجز حوارة قبل ساعة من الزمن. كما تم الكشف عن أن القتيلين هما من سكان المستوطنة الدينية هار براخا الواقعة جنوبي نابلس.

وتأتي هذه العملية تزامناً مع اجتماع العقبة الذي ترعاه الولايات المتحدة، بمشاركة أمنية إسرائيلية ووفود من السلطة الفلسطينية ومصر والأردن، بهدف بحث سبل وقف حالة المقاومة في الضفة المحتلة.

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