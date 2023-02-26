طقس لطيف الى دافئ اليوم الاحد وحتى الأربعاء

عمان – تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 4-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ولاسيما في مناطق البادية.

ويطرأ يوم الثلاثاء، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم الأربعاء، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 7-9 درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، ودافئة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 – 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 7، وفي مرتفعات الشراة 15 – 6، وفي مناطق البادية 22 – 8، وفي مناطق السهول 20 – 10، وفي الأغوار الشمالية 25 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 16، وفي البحر الميت وخليج العقبة 26 – 15 درجة مئوية.

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