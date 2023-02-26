الاسد يستقبل رؤساء البرلمانات المشاركين في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي ببغداد الذين تقاطروا على دمشق اليوم الاحد
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جرينتش+2 07:38
أحكام بالحبس على ثلاثة أشخاص بتهمة البلطجة وإيذاء المواطنين
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