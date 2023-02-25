المرصد الأردني يسجل زلزالا بقوة 4.5 على الحدود العراقية الايرانية

سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، فجر اليوم السبت، زلزالا بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر على الحدود العراقية الإيرانية.

وقال رئيس المرصد، غسان سويدان، إن “الزلزال المسجل تمام الساعة 2:25 فجرا بتوقيت الأردن، وقع على خط طول 36.46 وخط عرض 40.47، وبعمق 20 كيلو مترا جنوب غرب الموصل”.

وتعرض شمال العراق، فجر السبت، لهزتين أرضيتين بقوتي 4.3 و4 درجات على مقياس ريختر.

وقالت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، إن هزة أرضية بقوة 4.3 درجة، وقعت بعد الساعة الثانية فجرا في محافظة نينوى شمال العاصمة بغداد، شعر بها المواطنون في نينوى واربيل ودهوك.

كما وقعت هزة أرضية أخرى قوتها 4 درجات على مقياس ريختر، وتبعد 22 كيلومترا شمال شرق مركز المدينة في محافظة أربيل شمالي العراق.

وأشارت الهيئة إلى أن الهزة وقعت بعد الساعة الثالثة فجر السبت، مؤكدة أن المواطنين شعروا بالهزتين في المحافظات الشمالية بشكل متفاوت دون وقوع خسائر منظورة.