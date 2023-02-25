القبض على شخصين أضرما النار بمنزل مواطن غرب إربد

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ بلاغاً ورد، أمس الجمعة، باشتعال النار في أحد المنازل غرب محافظة إربد، وجرى التحرك للمكان والعمل على إخماد النار ولم تقع إصابات تذكر.

وأضاف الناطق الإعلامي أنّ التحقيقات الأولية، بعد إخماد الحريق، قد أشارت إلى وجود شبهة جنائية باشتعال النار وأنّ الحريق تم بفعل فاعل، وشكّل فريق تحقيق من البحث الجنائي ومديرية شرطة غرب إربد لمتابعة التحقيق في القضية.

وأكّد الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تمكن فريق التحقيق من حصر الاشتباه بشخصين من ذوي الأسبقيات وألقي القبض عليهما وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بإضرام النار في المنزل بالاشتراك إثر خلاف مع صاحبه، وستتم إحالتهما للقضاء.

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