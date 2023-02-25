للتأكيد على دعمها ومساندتها.. رؤساء البرلمانات المشاركة بمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي يتقاطرون اليوم على دمشق
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جرينتش+2 12:02
الجيش: إحباط محاولة تهريب أسلحة وقنابل بطائرة مسيرة مفخخة
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