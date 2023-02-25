التعليم العالي: نتائج ترشيح طلبة إساءة الاختيار والانتقال مساء اليوم

عمان – تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم السبت، نتائج ترشيح طلبات إساءة الاختيار، وطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى، إذ ستبعث الوحدة رسائل نصية على أرقام الهواتف الخلوية للطلبة تتضمن نتائج ترشيحهم.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة مدير وحدة تنسيق القبول، مهند الخطيب، اليوم، إن الوحدة رشحت 2470 طالباً وطالبة من طلبة إساءة الاختيار للقبول في الجامعات الرسمية، والموافقة لـ 1738 طالباً وطالبة على الانتقال من تخصص إلى آخر، ومن جامعة إلى أخرى وفقاً للشواغر المتوفرة.

وأضاف تأكيداً لمبدأ الشفافية ستعلن وحدة تنسيق القبول الموحد معدلات القبول التنافسية الجديدة بعد تنفيذ عملية القبول في الشواغر المتوفرة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة