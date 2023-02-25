أجواء مائلة للبرودة اليوم السبت، وارتفاع الحرارة غدا وبعده

عمان – تكون الأجواء اليوم السبت، مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع درجات الحرارة يوم غدٍ الأحد، بحيث تتجاوز معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا اليوم من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع آخر على درجات الحرارة بحيث تسجل أعلى من معدلها العام لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتبقى الأجواء الثلاثاء، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 – 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 5، وفي مرتفعات الشراة 14 – 4، وفي مناطق البادية 19 – 6، وفي مناطق السهول 17 – 8، وفي الأغوار الشمالية 22 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 13، وفي البحر الميت 23 – 12، وفي خليج العقبة 24 – 12 درجة مئوية.

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