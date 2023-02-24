عُمانيون يرفضون قرار السلطنة بفتح أجوائها أمام طيران إسرائيل

ندد عمانيون بقرار سلطات بلادهم فتح الأجواء العمانية أمام الطيران الإسرائيلي، في خطوة تتزامن مع تصعيد خطير في جرائم الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.

فقد شاركت صفحات وحسابات من السلطنة في هذه الحملة الشعبية، رافضة لقرار سلطات بلادهم، مشددين على أن غالبية العمانيون يرفضون عبور الطائرات الإسرائيلية عبر الأجواء العُمانية.

وفي وقت سابق من امس الخميس، أعلنت هيئة الطيران المدني العمانية، أن المجال الجوي للسلطنة سيكون مفتوحا أمام جميع الناقلات الجوية المدنية، في خطوة ستمكن شركات الطيران الإسرائيلية من استخدام ممر سعودي-عماني لاختصار أوقات الرحلات إلى آسيا.

وبالتزامن، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن سلطنة عمان قررت السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق في مجالها الجوي.

وذكر موقع صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، امس الخميس، أن القرار العماني جاء بعد شهرين من المفاوضات التي أجرتها إسرائيل مع السلطات في مسقط، لافتة إلى أن الخطوة العمانية ستقصر المدة الزمنية التي تستغرقها رحلات الطائرات الإسرائيلية إلى شرق آسيا بساعتين.

وقد احتل وسم “عمانيون ضد التحليق الصهيوني”، قائمة الأكثر تفاعلا في المملكة بعد ساعات من إعلان القرار، معتبرين القرار خذلاناً للقضية الفلسطينية.