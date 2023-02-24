ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة بدءاً من يوم غد السبت

عمان – تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غالبا مشمسة وباردة نسبيا في المرتفعات الجبلية، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما ويطرأ الأحد ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلها العام لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء غالبا مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها، الاثنين، لتسجل أعلى من معدلها العام لمثل هذا الوقت من السنة، بحوالي (5-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 – 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 4، وفي مرتفعات الشراة 14 – 3، وفي مناطق البادية 18 – 4، وفي مناطق السهول 17 – 6، وفي الأغوار الشمالية 22 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 12، وفي البحر الميت 22 – 11، وفي خليج العقبة 23 – 11 درجة مئوية.

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