وفقاً لصحيفة "هآرتس".. تشكيلات عسكرية إسرائيلية تهدد بالعصيان ورفض تنفيذ الأوامر حال إقرار قوانين تقييد القضاء
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جرينتش+2 12:03
في ذكرى قيام الجمهورية العربية المتحدة.. المنتدى العربي: لا خلاص لامتنا الا بالعودة الى تبني المشروع الوحدوي النهضوي
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