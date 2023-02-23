رشيدة طليب “الصوت الفلسطيني بالكونغرس” تطالب بوقف المعونات الأميركية لإسرائيل بعد المجزرة التي ارتكبتها في نابلس

واشنطن – دعت النائبة في الكونغرس الأميركي، رشيدة طليب (ديمقراطية من ولاية ميشيغان) الإدارة الأميركية لوقف تمويل إسرائيل .

وقالت النائبة طليب (ذات الأصول فلسطينية) في تغريدة لها تعليقا على المجزرة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس المحتلة ، والتي أودت بحياة 11 مواطنا فلسطينيا وجرح العشرات الآخرين: “لقد هاجمت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة اليوم مدينة نابلس ، مما أسفر عن إصابة أكثر من 82 فلسطينيًا ،ورفع عدد الشهداء في عام 2023 إلى 61 ، من بينهم 13 طفلاً”.

وأضافت النائبة :”إلى حين توقف الولايات المتحدة عن تمويل حكومة الفصل العنصري الإسرائيلية، فإن الولايات المتحدة تساعد إسرائيل على قتل المزيد من الفلسطينيين.

بدوره صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس بشأن المجزرة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بالقول :”قُتل اليوم في نابلس ما لا يقل عن 10 فلسطينيين ، بمن فيهم مسلحون ومدنيون، وأصيب أكثر من 100، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى وقلوبنا لعائلات المارة الأبرياء الذين قتلوا اليوم”.

وأضاف برايس في مؤتمر صحفي :”نحن ندرك المخاوف الأمنية الحقيقية التي تواجه إسرائيل، ولكن في الوقت نفسه ، نشعر بقلق عميق إزاء العدد الكبير من الإصابات والخسائر في أرواح المدنيين”.

وأشار برايس :”لقد أجرينا محادثات مثمرة في الأيام الأخيرة مع الأطراف والشركاء الإقليميين للولايات المتحدة لدعم الجهود المبذولة لمنع المزيد من العنف. إننا نشعر بقلق عميق من أن تأثير غارة اليوم قد يؤدي إلى انتكاس الجهود الرامية إلى استعادة الهدوء لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وردا على سؤال حول تصدير اسرائيل أزماتها الداخلية من خلال قتل الفلسطينيين الأبرياء ، قال برايس : ” نحن نتحدث عن الحقائق كما يتم إيصالها إلينا وكما يتم إيصالها إلى بقية العالم. نحن نتحدث عن تداعيات الحقائق على الأرض ، والأفعال الأحادية – بما في ذلك توسيع المستوطنات ، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية – تلك هي عقبات أمام السلام. تلك هي العوائق التي تحول دون حل الدولتين المتفاوض عليه والتي أيدتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة على مدار عقود ، وأيدها الإسرائيليون والفلسطينيون أنفسهم”.