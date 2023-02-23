بوغدانوف: موسكو تُحضّر لعقد اجتماع رباعي يضم وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا لتطبيع العلاقة بين انقرة ودمشق

وفقاً لصحيفة "هآرتس".. تشكيلات عسكرية إسرائيلية تهدد بالعصيان ورفض تنفيذ الأوامر حال إقرار قوانين تقييد القضاء
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جرينتش+2 12:03
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