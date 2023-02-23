وفقاً لصحيفة "هآرتس".. تشكيلات عسكرية إسرائيلية تهدد بالعصيان ورفض تنفيذ الأوامر حال إقرار قوانين تقييد القضاء
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انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم الخميس، وارتفاعها غدا
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