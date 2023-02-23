انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم الخميس، وارتفاعها غدا

عمان – يطرأ اليوم الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء بعد غد السبت، باردة نسبيا في المرتفعات الجبلية، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الأحد المقبل ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 17 – 6 درجات مئوية، غرب عمان 15 – 4، المرتفعات الشمالية 14 – 5، مرتفعات الشراة 15 – 4، مناطق البادية 20 – 5، مناطق السهول 18 – 6، الأغوار الشمالية 22 – 10، الأغوار الجنوبية 24 – 12، البحر الميت 23 – 11، وفي خليج العقبة تتراوح بين 23 – 11 درجة مئوية.