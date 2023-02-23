انتهاء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والجامعات اليوم الخميس

تنتهي عملية تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى لخريجي الدورة التكميلية 2023، إلكترونيا الخميس، حسبما أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي.

وقال الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، الاثنين الماضي، إن عدد الطلبات المقدمة بلغ 1973 طلبا، مشيرا إلى أن الساعات الـ24 الأخيرة من عملية التقديم ترتفع فيها الأعداد بشكل أكبر.

وقررت الوحدة امس الاول الثلاثاء، تمديد فترة تقديم الطلبات حتى الساعة 12:00 مساء الخميس، موضحة أن التقديم من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوحدة، وباستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذي استخدمهما الطالب عند تقديم طلب القبول لأول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية 2023.

وبدأت الأحد الماضي، عملية تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى لخريجي الدورة التكميلية 2023.

كما قرر مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة التي عقدها برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة وبالتنسيق مع الجامعات، الموافقة على أن تتم عملية تعبئة الشواغر المتوافرة من المقاعد المقررة للقبول بداية الفصل الثاني 2022-2023 لخريجي الدورة التكميلية 2023 من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد.

وقد قامت وحدة تنسيق القبول الموحد بعكس هذه الشواغر على برمجية تقديم طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى، كما أرسلت رسائل نصية للطلبة المتقدمين سابقاً بطلبات للقبول الموحد للدورة التكميلية 2023 على أرقام هواتفهم الخلوية تطلب منهم إعادة الدخول مرة أخرى إلى طلب إساءة الاختيار، وطلب الانتقال للتعرف على الخيارات الجديدة التي قد تظهر للطالب؛ نتيجةً لعكس الشواغر المتوافرة على هذه التخصصات، بحيث يتمكن الطلبة من المنافسة عليها.