اعتقال لص سلب بالتهديد مبلغاً مالياً من مركز خاص بالزرقاء

عمان – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه بتاريخ 20 شباط الحالي ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة الزرقاء بدخول شخص مجهول لأحد المراكز الخاصة في المحافظة وسلب 200 دينار من الموظفة العاملة داخل المركز تحت التهديد والفرار من المكان.

وأكّد الناطق الإعلامي، أنّه وعلى الفور شُكل فريق تحقيقي من شرطة الزرقاء والبحث الجنائي وتمكن من تحديد هوية مرتكب الجريمة ومكان وجوده، إذ أُلقي القبض عليه بعد مداهمته واعترف بالتحقيق معه بارتكاب الجريمة وستتم إحالته للقضاء

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