وفاة فتاة وإصابة أخرى في حادث دهس بمنطقة ناعور

تعاملت كوادر دفاع مدني غرب عمان مع حادث تدهور مركبة واصطدامها بشجرة على طريق أم البساتين في منطقة ناعور، ما ادى الى وفاة فتاة واصابة اخرى، بالإضافة الى السائق.

وبين تقرير الدفاع المدني لإذاعة الأمن العام، اليوم الثلاثاء، أن الحادث وقع مساء أمس على طريق أم البساتين حيث فقد أحد السائقين السيطرة على مركبته، مأ أدى الى دهس فتاتين واصطدام المركبة في شجرة، حيث أخلت فرق الاسعاف الوفاة والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهما العامة بليغة.

وتعاملت فرق الدفاع المدني تعاملت خلال 24 ساعة الماضية مع 1304 حالة اسعافية مختلفة، منها 39 حالة انقاذ و101 حادث اطفاء.