طقس بارد في المرتفعات ولطيف بالاغوار والبحر الميت والعقبة

عمان – تنخفض درجات الحرارة قليلا اليوم الثلاثاء، وتسود أجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

فيما يطرأ يوم الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم الجمعة، باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 – 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 – 3، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 4، وفي مرتفعات الشراة 13 – 3، وفي مناطق البادية 19 – 3، وفي مناطق السهول 16 – 5، وفي الأغوار الشمالية 23 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 11، وفي البحر الميت 23 – 10، وفي خليج العقبة 24 – 11 درجة مئوية.

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