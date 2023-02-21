طقس بارد في المرتفعات ولطيف بالاغوار والبحر الميت والعقبة

موقع أميركي يفضح قناة تواصل خلفية بين سلطة عباس وحكومة نتنياهو تستهدف تهدئة التوترات المتصاعدة بالضفة
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