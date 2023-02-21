بوتين: من المستحيل هزيمة روسيا بساحة المعركة، وسنتصرف بالشكل المناسب لدى تحويل الصراع الى مواجهة عالمية

المصدر: RT

القي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية، تحدث فيه عن أهم مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة والتحولات الاقتصادية والسياسية في العالم.

وقد وجه الرئيس بوتين رسائل لا تقبل التأويل للداخل الروسي وللخارج الغربي الذي يصعد جبهة المواجهة بين أوكرانيا وروسيا، وذلك عبر هذا الخطاب الذي استمر نحو ساعتين اليوم الثلاثاء، أمام الجمعية الفيدرالية الروسية.

وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس الروسي:

– بوتين: أخاطبكم اليوم في ظل تغييرات جذرية وأحداث تاريخية تحدد مستقبل وطننا وشعبنا.

– بوتين: وعود وكلمات القادة الغربيين كانت مجرد ذرائع لكسب الوقت لإعداد أوكرانيا للمواجهة.

– بوتين: نذكر كلمات النظام الأوكراني بشأن استعادة الصفة النووية لأوكرانيا.

– بوتين: حينما كانت روسيا صادقة بشأن اتفاقيات مينسك كان الغرب يقوم بما أسماه “مسرحية دبلوماسية” (في إشارة لاتفاقيات مينسك).

– بوتين: كنا منفتحين ومستعدين للحوار وكنا دائما نسعى للضمانات الأمنية للجميع بمساواة وعدل.

– بوتين: هناك المئات من القواعد العسكرية لـ “الناتو” حول العالم يكفي النظر إلى الخريطة لنرى ذلك.

– بوتين: الغرب هو من بدأ الحرب ونحن حاولنا ونحاول إيقافها.

– بوتين: كنا نعرف أن الخطوة التالية بعد دونباس هي الهجوم على القرم. نحن ندافع عن وطننا، الغرب أضاع حوالي 150 مليار دولار لتسليح أوكرانيا. لقد منح الغرب خلال عام 2020 للدول الفقيرة 60 مليار دولار. قارنوا الأرقام!

– بوتين: الغرب كان يلعب بأوراق مخلوطة ويحتفل بخيانته فهو معتاد على البصق على العالم كله.

– بوتين: مشروع صناعة دولة معادية من أوكرانيا يضرب بجذوره إلى القرن التاسع عشر.

– بوتين: النازيون في أوكرانيا لا يخجلهم أنهم أحفاد كتائب النازية في ألمانيا، يستخدمون الإرهاب ضدنا.

– بوتين: نحن لا نحارب الشعب الأوكراني هذا الشعب أصبح أسيرا للغرب على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري.

– بوتين: الغرب يستخدم أوكرانيا كساحة للحرب. كلما زاد مدى الأسلحة التي يزود بها الغرب أوكرانيا، كلما سنقوم بدفع العدو بعيدا عن أراضينا.

– بوتين: العائلة هي اتحاد رجل وامرأة هذا ما تقوله الديانات السماوية.

– بوتين: الغرب يحاول فرض أجندته الثقافية على الكنيسة وفرض المثلية عليها. الكنيسة الإنجليزية تبحث الآن عن صيغة “محايدة” للفظ الجلالة.

– بوتين: كل تلك المشكلات الثقافية هي مشكلة الغرب أما نحن فنسعى للحفاظ على أطفالنا.

– بوتين: نفتخر أن أغلبية شعبنا متعدد الأعراق والأطياف يدعم عمليتنا العسكرية الخاصة.

– بوتين: من المستحيل هزيمة روسيا بساحة المعركة وسنتعامل بالشكل المناسب حيال تحويل الصراع إلى مواجهة عالمية.

– بوتين: ننحني لأسر المحاربين والعاملين وأصحاب المهن الطبية وغيرهم من المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

– بوتين: لقد بدأنا وسنواصل زيادة الدعم للمناطق الجديدة وسنعمل على مد الطرق وسننفذ جميع هذه الخطط. وسنوفر الأمن والاستقرار لها.

– بوتين: اقترح تأسيس صندوق حكومي لدعم أسر المشاركين في العملية العسكرية.

– بوتين: وصل مستوى تجهيز قوات الردع النووي الروسي إلى أكثر من 91%.

بوتين: الاقتصاد الروسي تراجع بنسبة 2.1% في 2022 فيما كانت التوقعات تتحدث عن انهياره.

– بوتين: حصة الروبل الروسي في التسويات الدولية تضاعفت مقارنة بشهر ديسمبر 2021 وبلغت الثلث.

– بوتين: تمكننا من حماية المواطنين وحافظنا على أماكن العمل، ودعمنا النظام المالي، وفي مارس كان هناك إجراءات دعم لقطاع الأعمال بقيمة تريليون روبل (أموالا ليست مطبوعة دون غطاء).

– بوتين: أصبحت لدينا صورة متكاملة حول ما يتطلبه النموذج الاقتصادي الجديد المستقل الذي نراه من تطوير للتكنولوجيا والكوادر.

– بوتين: روسيا تدخل في دورة جديدة من التنمية الاقتصادية وهناك كل الفرص لتحقيق قفزات في العديد من المجالات.

– بوتين: اتضح أن الاقتصاد الروسي أقوى بكثير مما كان يظنه الغرب عند فرضه العقوبات ضدنا.

– بوتين: التضخم في روسيا وصل إلى النسبة المستهدفة حوالي 4%، وهو أفضل من بعض الدول الأوروبية.

– بوتين: التعامل مع الغرب كمرفأ آمن لرؤوس الأموال مجرد وهم. قام رجال أعمالنا بإخراج رؤوس الأموال وممتلكاتهم إلى الغرب الذي قام بسرقتهم.

– بوتين: لم يشعر مواطنونا بأي شفقة تجاه رجال الأعمال الذين فقدوا أموالهم وممتلكاتهم في الغرب.

– بوتين موجها حديثه لقطاع الأعمال: لا بد من النظر إلى الأمام، لا بد من الاستثمار في الوطن، في التعليم والجامعات والصناعة، وسوف تدعمكم الحكومة والمجتمع.

– بوتين: ستجري الانتخابات الإقليمية في سبتمبر المقبل وانتخابات الرئاسة عام 2024 وفقا للجداول المحددة والمعلنة.

– بوتين: نتذكر كلمات رجل الدولة بيوتر ستوليبين التي قالها منذ 100 عام في مجلس الدوما، في أن كل الجهود يجب أن تتناسق وتتوحد حول هدف واحد وهو: حق روسيا في أن تكون دولة قوية.

– بوتين: يجب توسيع قاعدة التعليم العالي والاهتمام بالحاجة للمختصين، ويجب أن يتم تطوير هذه المجالات بإعطاء فرص أكثر لدراسة الماجستير والدكتوراه.

– بوتين يقترح تقديم حزمة الدعم الاجتماعي “مخصصات الأمومة” في المناطق الروسية الجديدة للأسر التي ولد فيها أطفال منذ 2007.

– بوتين: في بداية فبراير طالب “الناتو” بالعودة إلى معاهدة “ستارت” بما في ذلك إتاحة الفرصة للإطلاع على قوات الردع النووية الروسية، إنه مسرح العبث بعينه.

– بوتين: “الناتو” يريد إلحاق “هزيمة استراتيجية” بروسيا، وبعد ذلك يريد أن يشرف على منشآتنا النووية.

– بوتين: “الناتو” يتضمن دول ذات ترسانة نووية، ليس فقط في الولايات المتحدة بل وكذلك في بريطانيا وفرنسا، وجميعها موجهة ضد روسيا. ويجب أن نضع ذلك في الاعتبار في الظرف الراهن.

– بوتين: روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الاستراتجية والهجومية.

– بوتين: إذا قامت الولايات المتحدة بإجراء تجارب نووية، فنحن سنقوم بالمثل. أي حديث عن الإخلال بنظام الردع النووي غير صحيح.