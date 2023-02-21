بوتين: من المستحيل هزيمة روسيا بساحة المعركة، وسنتصرف بالشكل المناسب لدى تحويل الصراع الى مواجهة عالمية
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المطرب المغربي سعد لمجرد مُهدد بالسجن 20 عاماً بتهمة الاغتصاب
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