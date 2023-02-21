موقع أميركي يفضح قناة تواصل خلفية بين سلطة عباس وحكومة نتنياهو تستهدف تهدئة التوترات المتصاعدة بالضفة
أهم العناوين
جرينتش+2 01:05
الافراج عن وثائق لمجلس الوزراء البريطاني تكشف ان بوش وبلير كانا متأكدين من عدم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني