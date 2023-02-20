الأسد يلتقي سلطان عمان في مسقط اليوم الاثنين ويبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون/ فيديو
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جرينتش+2 04:08
الأسد يلتقي سلطان عمان في مسقط اليوم الاثنين ويبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون/ فيديو
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