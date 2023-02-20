شاكيرا تغني “أعطني الناي” لفيروز خلال مرحلتين/ فيديو نادر



تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للفنانة الكولومبية شاكيرا وهي تغني أغنية “أعطني الناي” لفيروز.

وقد تضمنت الفيديوهات غناء شاكيرا لأغنية فيروز الشهيرة في مراحل عمرية مختلفة في طفولتها تارة وفي مرحلة الشباب.

وتظهر شاكيرا في الفيديو الأول وهي طفلة مرتدية ما يشبه بذلة الرقص وترقص على أنغام الأغنية بينما تظهر في الفيديو الثاني وهي في مرحلة الشباب ومزجت الأغنية باغنية أخرى لها.

على صعيد آخر، طرحت شاكيرا مؤخرا، أغنية Bizarrap التي تلمح من خلالها بتلميحات مبتكرة عن حبيبها السابق ولاعب برشلونة جيرارد بيكيه وحبيبته الحالية، كلارا كيا مارتي.لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد!

يذكر أن شاكيرا انفصلت عن بيكيه في 4 يونيو الماضي، وأعلنت انتهاء علاقتها بـ جيرارد بيكيه، بسبب نشوب بعض الأزمات بينهما، حيث استمرت علاقة الثنائي لمدة 12 عامًا.

وقالت شاكيرا في أغنيتها الجديدة “انت استبدلت ساعة رولكس بـ كاسيو” في إشارة إلى أن ساعات كاسيو أقل بكثير من ساعة رولكس الباهظة الثمن، لترد عليها بتهكم شركة Casio في تغريدة لها عبر Twitter جاء فيها: “بطاريات ساعات كاسيو تعيش فترة اطول من علاقة بيكيه وشاكيرا”.