بهدف تعزيز التعاون بين البلدين.. وفد وزاري اردني يبدأ زيارة للجزائر



الجزائر – بدأ وفد وزاري أردني، اليوم الاثنين، زيارة إلى الجزائر، بهدف متابعة زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الجزائر في كانون أول الماضي ومباحثاته مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وكبار المسؤولين.

ويضم الوفد الذي يرأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، وزراء: المهندس خالد الحنيفات، والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، و السياحة والآثار مكرم القيسي، والصحة الدكتور فراس الهواري، والاستثمار خلود السقاف.

وكان في استقبال الوفد الوزاري لدى وصوله مطار الجزائر الدولي وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار.

وقال الشمالي، في بيان اليوم الاثنين، إنه سيتم التباحث مع الجانب الجزائري في جميع الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يعظم الاستفادة من الفرص المتاحة وتنفيذ رؤى وتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين وتأكيداتهما على أهمية الارتقاء بأطر التعاون وإمكانية تحقيق التكامل في عدد من القطاعات.

وأضاف أنه سيجري والوفد المرافق سلسلة لقاءات مع الوزير الأول و الوزراء والمسؤولين الجزائريين لتنفيذ مخرجات الزيارة الملكية السامية وتسريع الإجراءات التي تستهدف تطوير التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والصحة والسياحة والاستثمار والطاقة والزراعة وغيرها.

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