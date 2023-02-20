الهيئة الخيرية الهاشمية تسير 7 شاحنات إغاثة إلى سوريا

عمان – أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أن الهيئة الخيرية الهاشمية قامت، اليوم الاثنين، بتسيير قافلة إغاثة مكونة من 7 شاحنات إلى الأشقاء في سوريا، محملة بمواد إغاثية، لإيصالها للمناطق المتضررة في سوريا، من خلال نظام النقل التبادلي في مركز الحدود الأردنية السورية (جابر – نصيب).

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي، أن المملكة مستمرة بتقديم يد العون والمساعدة للأشقاء في الجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، لمواجهة تداعيات الزلازل، وتقديم الاحتياجات الإنسانية اللازمة لذلك.