إصابة خمسة أطفال بتسمم غذائي في عمّان

أصيب (5) أطفال في العاصمة عمان “بتسمم غذائي” إثر تناول أطعمة منزلية فاسدة بسبب ترك الأطعمة خارج أجهزة التبريد ظنا أن الأجواء الباردة تحفظ الأطعمة، وفق الدفاع المدني.

وقال مندوب قسم الاعلام والتثقيف الوقائي لاذاعة الامن العام، اليوم الاثنين، ان كواد الدفاع المدني اسعفت 5 اطفال تناولوا اطعمة فاسدة وظهرت عليهم اعراض ألم في البطن والاستفراغ ، حيث تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واضاف إن الدفاع المدني تعامل مع 1332 حالة إسعافية مختلفة، بينها؛ 42 حالة إنقاذ و89 حالة إطفاء.

ومن أبرز الحالات التي تم التعامل معها أيضا من قبل الدفاع المدني خلال 24 ساعة الماضية، حادث سير نتج عنه وفاة سيدة في عمان.

كما تعامل الدفاع المدني مع حادث تصادم مركبتين في المفرق نتج عنه 5 إصابات، تم نقلهم للمستشفى.