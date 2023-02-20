أجهزة البنوك تتقبل إيداع فئة الـ 50 دينارا الجديدة نهاية شباط

قالت المديرة التنفيذية لدائرة إصدار النقد بالبنك المركزي ريم الفايز، اليوم الاثنين، إن جميع البنوك التجارية ستكون قد حدثت أجهزتها نهاية الشهر الحالي لتكون قادرة على إيداع فئة الخمسين دينارا الجديدة.

وأضافت الفايز، لقناة “المملكة”، أن البنك المركزي بصدد إعداد برنامج تدريبي متخصص لموظفي البنوك التجارية في مناطق المملكة كافة لكشف النقد المزور.

وأشارت إلى أن مستويات التزييف على النقد الأردني كانت “رديئة” ولا تحتاج على معدات لكشفها.

وبدأ طرح فئة 50 دينارا من الإصدار الخامس في التداول والتي يزين وجهها صورة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، في 5 شباط/فبراير 2023.