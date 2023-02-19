وزير الخارجية السعودي يدعو لفتح صفحة جديدة مع سوريا، ويؤكد أن إجماعاً عربياً قد تشكل على أنه لا جدوى من عزلها
أهم العناوين
جرينتش+2 04:21
حروب الغيرة بين نادية لطفي وسعاد حسني بسبب ”العندليب”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني