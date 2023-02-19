المنتدى العربي يجدد النداء بتقديم العون لضحايا الزلزال في سوريا

جددت الهيئة الإدارية للمنتدى العربي دعوتها التي اطلقتها يوم 7/2/2023 لابناء شعبنا العربي في أردن النخوة والشهامة العربية لتقديم يد العون والمساعدة بالتبرعات النقدية والعينية لاخوتنا ابناء شعبنا العربي في الجمهورية العربية السورية ، من منكوبي الزلزال الذي وقع فجر يوم الاثنين 6/2/2023، والتي ستكون ادارة المنتدى العربي جاهزة لاستلامها ،لقاء ايصالات رسمية تحمل عبارة (امانات لصالح منكوبي الزلزال في الجمهورية العربية السورية)، والتي ستسلم الى سفارة الجمهورية العربية السورية في عمّان.

،وقالت الهيئة : من اراد ان يلتحق بمن سبقوه مشكورين لتقديم المساعدة ،فالفرصة متاحة امامه ليساهم في مد يد العون والمساعدة لشعب عربي كريم لم يتأخر في اية لحظة عن ان يخوض معارك الامة العربية في كل ارجاء وطننا العربي من مشرقه الى مغربه مضحيا بالغالي والنفيس.

كما اهابت بشهامة واصالة ابناء الشعب العربي في الاردن وصدق انتمائه القومي العربي، بأن يكونوا كما عودونا على نخوتهم وصادق انتمائهم ، فنحن ابناء وطن عربي واحد وابناء شعب عربي واحد.

واوضحت الهيئة بان مقر المنتدى العربي يقع في شارع درويش المقدادي ، المبنى رقم 8، بجانب وزارة التنمية الاجتماعية في عمّان، وان رقم هاتف المنتدى الثابت :(0096265698007) والرقم الخلوي والواتساب هو: 00962797748912)، وان رقم حسابنا في البنك الاهلي المركز الرئيسي في عمّان هو (1001683108) ،ايبان رقم JO85JONB0390000000001001683108)) ، و (SWIFTCODE:JONBA) على ان يذكر في التبرعات النقدية انها “امانات لصالح منكوبي الزلزال في الجمهورية العربية السورية”، راجين تعميم هذا النداء.